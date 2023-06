Napoli: palpeggia una donna in piscina, lei lo insegue e lo fa arrestare

Un uomo segue una donna in piscina, d'improvviso le mette le mani addosso, la palpeggia nelle parti intime e poi fugge via. La donna, però non molla la presa: chiede di visionare le immagini di sorveglianza, estrae un'immagine dell'uomo e la diffonde ai suoi contatti: qualcuno riconosce l'aggressore.

Allora la donna chiama la polizia, si presenta sotto casa dell'uomo e lo fa arrestare. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio alla piscina Acquachiara dove, come ogni giorno, erano in corso lezioni di tante discipline sportive.

L'uomo è entrato senza dare nell'occhio e ha seguito la donna fino al momento in cui ha messo a segno il suo perverso piano.

Le immagini della videosorveglianza che testimoniano l'aggressione sessuale sono state acquisite dalla polizia, le prime immagini, utili all'indagine fai-da-te della donna, sono state estratte grazie all'intervento della Iaccarino Technologies di Napoli.

Della questione adesso si occupano i poliziotti del commissariato Chiaiano che sono intervenuti con entrema tempestività, hanno fermato l'uomo e stanno conducendo le indagini.