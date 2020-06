LEGGI ANCHE

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in piazza Garibaldi a due persone a bordo di un’auto. Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia e ne è nato un inseguimento conclusosi in via Nuova Marina dopo un incidente con la volante., è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. Inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente poiché già patente ritirata nell’aprile scorso.