Napoli, inseguimento nella notte a piazza Mercato: denunciato 17enne senza patente

Inseguimento, la scorsa notte a Napoli, tra una «gazzella» del nucleo radiomobile dei carabinieri, una «pantera» della polizia di Stato e una Smart che procedeva con i fari spenti nella zona di piazza Mercato: a bordo della vettura viaggiavano due giovani, uno dei quali è stato preso dai militari al termine di un inseguimento a piedi, scattato dopo la collisione tra la Smart e la «gazzella». Il ragazzo, un 17enne incensurato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nell'auto sono stati trovati un «tirapugni» e un coltello. Nessuna traccia, invece, del conducente, almeno fino a stamattina, quando nella caserma Pastrengo, sede del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, si è presentato l'altro giovane, quello che era alla guida, anche lui 17enne, accompagnato dal padre. Anche lui è stato denunciato dai militari, per resistenza a pubblico ufficiale e anche per guida senza patente, ma solo dopo avergli spiegato, come era successo nella notte all'amico, che il loro comportamento alla vista delle forze dell'ordine, era da annoverare alla sfera dell'illegalità.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli, scoperti sei chili e mezzo di hashish in un'abitazione a... LA SICUREZZA Tangenziale di Napoli, Fiat Panda senza assicurazione bloccata dopo... LA COMMEMMORAZIONE Napoli, il Comune ricorda le vittimedella Shoa: fiori sulle pietre... IL CASO Napoletani scomparsi in Messico:parte il processo ai quattro...

I militari si sono subito detti disponibili a tracciare insieme con loro e con tutti i giovani della città, anche attraverso interventi negli istituti scolastici, la via della legalità, un'iniziativa del comando provinciale di Napoli «bloccata» dalla pandemia ma che ora tornerà in auge, con tutti i dovuti accorgimenti, con la ripresa delle lezioni «in presenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA