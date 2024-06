Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commisariato di San Giovanni Barra, sono stati coinvolti in un'inseguimento tra macchine.

Durante il servizio di controllo del territorio, in via Costanttino Grimaldi, gli agenti hanno notato due uomini a bordo di un'auto che, alla loro vista, hanno accellerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt.

Durante il lungo inseguimento, il conducente ha effettuato manovre pericolose, impattando anche contro l'auto di servizio.

L'inseguimento è durato fino in via Marghieri quando i poliziotti, non senza difficoltà, lo hanno bloccato insieme al passeggero.

I due fuggitivi, un 18enne e un 43enne, quest'ultimo con precedenti di polizia, sono stati arrestati per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Inoltre sono state contestate violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancata evisione peridoica e guida senza patente.