Napoli, installata la prima telecamera in via Brecce: «Scovati 15 pirati dei rifiuti»

Venerdì 2 Agosto 2019, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindici pirati dei rifiuti sono stati sanzionati nelle ultime 24 ore in via Brecce a Sant'Erasmo. Un bilancio significativo quello del primo giorno di videosorveglianza in una delle aree più abbandonate e degradate di Poggioreale. Una strada ai margini dei due ex campi rom, liberati nell'Aprile di due anni fa e mai bonificati.La telecamera, installata alle spalle del centro commerciale italo – cinese, tiene sotto controllo una vasta porzione di territorio sino all'incrocio che porta a via Gianturco. Risultato importante che arriva dopo anni di lotte e di richieste di interventi da parte dei cittadini.«Non è stato facile – dichiara il presidente della commissione ambiente della IV Municipalità Carmine Meloro – raggiungere questo obiettivo. In via Brecce c'erano i mercatini dei rifiuti e le discariche a cielo aperto. Ma da ora si volta pagina. Le cose stanno cambiando e vogliamo ribadirlo con forza. Questa strada è solo la prima ad usufruire della videosorveglianza H24. Prossimamente metteremo sotto osservazione aree come via Woolf e via De Roberto dove il fenomeno è ancora più accentuato. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma poco alla volta cambieremo il volto di Poggioreale».