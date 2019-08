San Giovanni Bosco: insulti e minacce, sanitari salvati dall'arrivo dei vigilantes

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Agosto 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 07:34

Ore di attesa in pronto soccorso al San Giovanni Bosco e un uomo in codice verde (a bassa urgenza) dà in escandescenze rivolgendo insulti e minacce al medico e agli infermieri di turno in accettazione. È accaduto nella serata di ieri all'ospedale della Doganella ormai teatro di continui episodi dello stesso genere. Fatti che arrivano a distanza di pochi giorni dall'ultima gravissima aggressione a una dottoressa specialista chirurgo che per aver allontanato i parenti di un ferito durante una consulenza in pronto soccorso ha rimediato calci e pugni da due donne e la frattura del setto nasale e della mascella.