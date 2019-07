Gli insulti del direttore della Tiberina in fabbrica: «I napoletani? Vanno bruciati tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Luglio 2019, 22:57

«Bisogna bruciare tutto: Napoli, tutti i napoletani e i loro rifiuti, perché i napoletani sono un rifiuto del mondo». È una delle tante frasi zeppe d’odio che circolano sui social. Ma qualche giorno fa il direttore di una grande azienda metalmeccanica, la Tiberina di Pomigliano, una multinazionale italiana, indotto Fiat, l’ha presa da internet per utilizzarla in fabbrica. Obiettivo: «spronare» gli operai a essere più civili, puliti ed efficienti, a «reagire concretamente – come poi il manager stesso ha spiegato – contro i giudizi razzisti e leghisti».