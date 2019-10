«L'inchiesta finirà a pane e puparuoli», ecco l'intercettazione che ha tradito l'ultrà del Napoli che ha ucciso Belardinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Ottobre 2019, 08:00

«Ho le gambe rotte, ma sto bene... sto bene». Sarebbero state queste le ultime parole di Daniele Belardinelli. Le ha riferite alla Digos uno dei due soli testimoni che hanno accettato di parlare con la polizia, gli unici che non avrebbero mentito. Nel generale quadro di omertà che ha accompagnato le indagini, ci sono due voci fuori dal coro silente. Sono quelle di uno degli arrestati per i tafferugli, che collabora in cambio del patteggiamento, e c'è quella di un secondo tifoso interrogato dalla Digos che sostiene di aver assistito ai tragici fatti di via Zoia.