Anziana massacrata da due scippatori a Mergellina: «Io, vittima dei barbari»

Martedì 22 Gennaio 2019, 07:00

«Non ho mai visto tanta barbara violenza in vita mia». Queste parole, scandite sottovoce e con il respiro ancora affaticato, non riescono a contenere lo sdegno e la paura della 75enne napoletana che le pronuncia, una insegnante di lettere in pensione che ha dedicato la vita ai giovani. Ora che si ritrova in un letto d'ospedale, vittima di una brutale aggressione, sente che non sarà più la stessa. I ricordi si fermano a sabato mattina. Era uscita per portare una pastiera al nipote, mentre camminava lungo viale Gramsci viene aggredita da due uomini che prima le chiedono soldi, poi la picchiano con violenza: «Adesso ho paura solo all'idea di uscire da sola» spiega la donna che non riesce ad alzare la testa dal cuscino e ha il volto completamente tumefatto, una grande ferita sulla fronte e gli occhi gonfissimi: «Appena arrivata in ospedale non ricordavo nulla - racconta ancora quando ho ripreso lucidità mi sono venuti in mente quei due delinquenti, entrambi giovanissimi, mi avevano chiesto soldi».