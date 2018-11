Condannata la babygang di Arturo: «Ma mi volevano uccidere, nove anni sono troppo pochi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 07:30

Arturo è tranquillo, la sua vita è tornata normale già da un po' anche se il ricordo di quel drammatico pomeriggio in via Foria, a due passi da casa, quando venne aggredito e accoltellato da un branco di baby bulli, gli torna in mente ancora troppo spesso. Non è facile dimenticare la paura di quegli istanti, il senso di assoluta impotenza al cospetto di un gruppo di piccoli/grandi delinquenti che, senza alcuna ragione, ti colpisce a coltellate con la voglia di mandarti all'altro mondo prima ancora che possa accorgertene. Arturo per fortuna la pelle l'ha salvata, ma le ferite gli fanno ancora molto male. Non quelle del corpo, sanate anche piuttosto presto grazie alla cura dei medici, ma quelle del cuore, e soprattutto della mente che ancora non riesce a farsene una ragione di tanta inaudita e gratuita violenza sfogata così. E la decisione del Tribunale dei Minori che ha condannato a nove anni e tre mesi i suoi aggressori, rigettando anche la richiesta di messa alla prova avanzata dagli avvocati degli imputati, non basta a lasciarsi alle spalle un episodio che in qualche modo condizionerà la sua vita per sempre.«Ho saputo. Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più anche se, realisticamente, quasi dieci anni non sono pochi. Ma il punto secondo me non è neanche questo».«Possibile che dei ragazzini che provano ad ammazzare un altro ragazzino cercando di tagliargli la gola non abbiano un momento di pentimento? Come si può continuare a vivere con un peso così senza avvertire la necessità di dire abbiamo sbagliato, non lo faremo mai più e siamo felici che Arturo sia vivo. Ecco, questo è quello che mi colpisce maggiormente in tutta questa brutta storia».«Certo. Mi viene da pensare che l'unico loro rammarico sia invece quello di aver fallito nell'operazione. Volevano ammazzarmi senza pietà, sotto gli occhi di tutti, a pochi giorni da Natale, e non ce l'hanno fatta. Il loro atteggiamento è quello di chi ha perso un'occasione per entrare alla grande a far parte del mondo della criminalità organizzata».