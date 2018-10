Il comandante Esposito: «Sono pronto a firmare, i vigili di Napoli non resteranno senza auto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Ottobre 2018, 12:30

«Per ruolo e per formazione qualsiasi pronuncia delle magistrature, anche quelle che non piacciono, io le rispetto sempre». Così Ciro Esposito, comandante della Polizia municipale, alle prese con un problema non da poco: il rischio che i vigili urbani restino a piedi causa il blocco della spesa da parte della Corte dei Conti. Nella sostanza a oggi serve un atto di coraggio del comandante per potere rinnovare il noleggio per le nuove auto.«I mie uffici stanno valutando tutte le opzioni possibili. Io sono pronto ad assumermi le mie responsabilità».«Sono fiducioso ma al momento al situazione è questa, anche se ho chiesto una nota di conforto all'Avvocatura e alla Ragioneria».«No, perché mi hanno rimandato alla nota della Corte dei Conti che consente solo tre tipologie di spesa obbligatoria sottolineando che qualsiasi spesa discrezionale attiene al dirigente ed è a sua responsabilità».