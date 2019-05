L'appello della zia della bimba ferita: «Ho visto il killer fuggire, ora salvate la mia Noemi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 5 Maggio 2019, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 08:31

«Dopo la sparatoria Noemi era bianca in volto, aveva gli occhi sbarrati, non parlava, io e mia sorella l'abbiamo portata nel bagno del bar Elite per sciacquarle il viso e solo allora ci siamo accorti che una macchia di sangue le imbrattava la maglietta. Le abbiamo sfilato la t-shirt e abbiamo visto il buco del proiettile. Abbiamo chiesto aiuto. Sono arrivati tutti quelli che si trovavano nel locale, poi finalmente abbiamo sentito l'ambulanza». Jessica è la zia di Noemi, la bimba ferita nell'agguato di piazza Nazionale. È sola nella casa di Poggioreale dove abita con i genitori a poche centinaia di metri dalla sorella e dalla nipote. Parla tra le lacrime, senza staccarsi dallo schermo del televisore da cui aspetta notizie della bambina ricoverata al Santobono. È rimasta con la nipotina più piccola, la sorellina di Noemi, mentre tutto il resto della famiglia resta in ospedale. È stravolta dall'ansia e non riesce a cancellare dalla mente le immagini dell'agguato che ha rischiato di strapparle la nipote.«Noi eravamo andate in centro per bere un caffè e far prendere un po' d'aria alle bambine. C'ero io con mia sorella, mia mamma, mio padre e le mie nipotine. Eravamo appena usciti dalla macchina e io ero passata al marciapiede che si trova di fronte al bar Elites. Mia madre stringeva la mano di Noemi mentre mia sorella era già entrata nel bar portando in braccio la bimba più piccola. All'improvviso ho sentito gli spari».