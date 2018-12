CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Dicembre 2018, 12:44

La città è piena di turisti, tanti altri ne arriveranno tra oggi e domani per il lungo week end che sfocerà nella notte di San Silvestro: gli alberghi registrano il tutto esaurito per il Capodanno, segnali analoghi anche da tutte le altre strutture ricettive, piccole e grandi, in regola o abusive diffuse in ogni angolo della città. Il segnale è positivo. Napoli continua ad essere amata dai turisti, l'affluenza non accenna a diminuire, eppure nell'aria c'è polemica: viene dagli uffici di Federalberghi. Nei giorni del Natale, per la prima volta da cinque anni a questa parte, s'è registrata una lieve flessione di richiesta per le camere d'hotel. Nulla di clamoroso, intendiamoci, si è passati dal 65% di occupazione del 2017 al 59% del 2018, però il dato ha fatto suonare un campanello d'allarme, anche perché i flussi turistici verso la città non sono diminuiti: quali strutture hanno preferito i visitatori? Domanda retorica: si sono riversati nei bed and breakfast, nelle case vacanza, nelle stanze messe in vendita online. Ma agli albergatori qualcosa non torna.GLI ABUSIVISecondo un attento report degli albergatori, attualmente sono commercializzate online, nella sola città di Napoli, più di diecimila strutture ricettive (per la precisione 10.825 secondo il portale «Soggiorno Sicuro» di Federalberghi) però le autorizzazioni rilasciate per il territorio comunale sono poco meno di 1.200. «In pratica ci sono novemila strutture ricettive che sfuggono ad ogni controllo», tuonano dagli uffici di Federalberghi. Il presidente Izzo annuncia battaglia su questo fronte, chiede maggiore attenzione e più controlli e annuncia (lo leggete nell'intervista qui sotto) una denuncia alla Corte dei Conti sul tema del mancato introito della tassa di soggiorno che gli abusivi non versano.Il tema è controverso. Il Comune ha chiuso un accordo con «Airbnb» il più importante sito di affittacamere online, per il versamento della tassa di soggiorno direttamente alla fonte, in fase di prenotazione. Secondo gli albergatori, però quell'accordo consente solo un recupero parziale della tassa perché migliaia di altre strutture seguono canali differenti e continuano a rimanere nell'ombra. Bisognerebbe attivare una rete serrata di controlli ma le forze in campo sono poche: il compito spetterebbe alla polizia municipale che, però, con il poco personale a disposizione, già fatica a tenere il passo dell'ordinaria amministrazione. Gli albergatori chiedono a gran voce che gli attuali introiti della tassa di soggiorno, che superano i dieci milioni, vengano investiti anche per potenziare le verifiche sulle strutture abusive ma su questo fronte, fino ad ora hanno ottenuto pochi risultati, anzi nessuno.