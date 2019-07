Napoli, saltano i tombini nelle case popolari di Pianura: è invasione di liquami in strada

Domenica 28 Luglio 2019, 16:33

Alle “case gialle” di Pianura le condizioni igienico sanitarie sono al limite. Dopo il collasso del sistema fognario, decine di litri di liquami maleodoranti si sono riversati in strada, scatenando le ire dei residenti. Solo l’intervento di una squadra dell’Abc e della protezione civile ha calmato gli animi, anche se l'allarme non sembra ancora rientrato. L’intervento della scorsa sera non sembra aver dato gli esisti sperati ed ora, con l’allerta meteo, si teme il peggio.«Ci sono dei problemi - commenta il consigliere della IX Municipalità Pasquale Strazzullo - che riguardano la gestione del servizio fognature. È tutto ancora poco chiaro, ma intanto il sistema di raccolta è al limite della funzionalità. In zona vivono centinaia di persone che adesso si trovano a vivere vicino a una pozzanghera di fanghi e liquami. Bisogna intervenire subito anche perché in queste ore si sta abbattendo un nuovo nubifragio sulla città che potrebbe peggiorare le cose».