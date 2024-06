«Mi sento una miracolata ma voglio giustizia». La voce è rotta dalle lacrime e ci vorrà del tempo per ritornare alla propria quotidianità eppure, ora più che mai, «c’è bisogno di fare appello alla legge per punire chi commette crimini stradali». A parlare è la 34enne napoletana coinvolta nel grave incidente avvenuto in via Arenaccia, il 17 maggio, quando la donna che era a bordo di uno scooter insieme al padre è stata schiacciata da un’auto.

«Ricordo di aver visto mio padre in aria, sbalzato per alcuni metri, poi ho sentito le sue grida mentre intorno a me c’era un lago di sangue» spiega la 34enne che, da qualche giorno, è uscita dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli dopo aver subito sette interventi chirurgici, la maggior parte dei quali nell’area del bacino notevolmente compromessa dal trauma da schiacciamento. «Sono viva per miracolo e di questo ringrazio tutto il personale ospedaliero del Cardarelli ma chiedo alle istituzioni di aumentare la sicurezza stradale a Napoli con deterrenti come dossi, posti di blocco e misure straordinarie quando necessario» aggiunge la donna che ora è ricoverata presso il Trauma Center del presidio collinare.

«Eravamo fermi, ero alla guida dello scooter con dietro mia figlia quando ho sentito un botto e sono stato letteralmente sbalzato per alcuni metri» racconta il 72enne convinto che a salvare le loro vite sia stato anche «il casco di protezione indossato da entrambi». L’episodio risale al primo pomeriggio del 17 maggio quando all’angolo tra via Arenaccia e via Colonello Lahalle dove c’era un incolonnamento di auto, il ciclomotore è stato schiacciato da una vettura a causa di un violento tamponamento. «Una Toyota Yaris ha tamponato l’auto che la precedeva che, a sua volta, ha colpito lo scooter rimasto schiacciato tra quest’ultima e la vettura che si trovava davanti i centauri» racconta Enrico Ricciuto, legale delle due vittime precisando che «il conducente dell'auto che ha provocato il tamponamento, prima ha aggredito l’automobilista tamponato che lo aveva richiamato per farlo retrocedere velocemente e liberare lo scooter schiacciato, poi è fuggito comportandosi da pirata della strada». La sezione Infortunistica stradale della polizia municipale comandata da Joselito Orlando, intervenuta sul posto, ha rintracciato il responsabile del tamponamento a catena, un 43enne napoletano deferito all’autorità giudiziaria per lesioni e omissioni di soccorso su cui sono in corso accertamenti per verificare se guidava con la patente ritirata.

«Mia figlia oltre ad aver subito gravi danni fisici per i quali dovrà fare percorsi riabilitativi, sta scontando le conseguenze di uno forte shock psicologico a cominciare dal fatto che non può stare con la figlioletta di dieci mesi» racconta il padre della 34enne che si sarebbe dovuta sposare a luglio e che, per il momento, non ha risposte certe sui tempi di recupero che ci vorranno per «poter tornare alla sua quotidianità e al suo lavoro». Dopo l’accesso al pronto soccorso, in codice rosso, la donna è stata sottoposta ad un intervento di circa otto ore e, successivamente, sono state eseguite altre sei operazioni chirurgiche soprattutto per ripristinare le ossa del bacino, quelle maggiormente danneggiate dal trauma da schiacciamento. Il padre della giovane, invece, è stato dimesso dal Cardarelli con una prognosi di 30 giorni, politraumi in tutto il corpo e alcune costole fratturate.

«L’appello della famiglia è, prima di tutto, rivolto ad aumentare le condizioni di sicurezza stradale a Napoli con dossi, attraversamenti pedonali rialzati ed ogni mezzo per evitare che si possano ripetere incidenti gravi come quello di via Arenaccia o addirittura mortali che, in città, avvengono con una media di almeno un episodio al mese» spiega Ricciuto invocando «pene e misure severe per chi viola il codice stradale». L’appello è stato rilanciato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, contattato dai familiari della 34enne, che ha richiesto» un intervento urgente in via Arenaccia che ha già visto diverse persone perdere la vita per mano di pirati della strada per i quali servono pene esemplari, questo sarà uno dei temi al centro della manifestazione che stiamo organizzando con i familiari delle vittime della strada a Napoli».