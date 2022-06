Narcotest per il "pirata" del furgone, le due donne restano in ospedale

È accusato di omicidio, tentato omicidio e furto il 29enne che ieri ha investito tre persone, uccidendone una, in tre luoghi diversi della provincia di Napoli: è stato trasferito al carcere di Poggioreale in attesa della convalida. L'uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri, ha trascorsi da tossicodipendente ed è stato sottoposto al narcotest - i cui esiti ancora non sono noti - per verificare se ha agito sotto l'effetto di droghe.

Le due donne sono ancora ricoverate all'Ospedale del Mare. La prima ad essere stata travolta dal furgone è stata una donna di 40 anni a Volla, che al momento è in attesa di ricovero in chirurgia per la frattura del femore e per un ematoma al rene. Il secondo episodio è avvenuto a Cercola, dove il 29enne alla guida del furgone ha investito una 47enne, che i medici dell'Ospedale del Mare hanno giudicato guaribile in 30 giorni, prima di investire il 73enne, che non ce l'ha fatta nonostante l'intervento chirurgico d'urgenza al quale era stato sottoposto al suo arrivo in ospedale.