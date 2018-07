Napoli, investito mentre attraversa la strada: muore 75enne

Lunedì 30 Luglio 2018, 08:29

Investimento mortale a Ponticelli dove un anziano è morto sul colpo, poco dopo le 22 di ieri. La vittima, un 75enne napoletano, stava camminando su via Aldo Merola ed era intento ad attraversare la strada quando è stato travolto da un auto modello Lancia Lybra.Alla guida del veicolo c'era un 34enne napoletano che si è fermato per prestare soccorso al pedone allertando i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunte le volanti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale comandata da Antonio Murano, che hanno effettuato i rilievi planimetrici per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.II poliziotti hanno sequestrato il veicolo e la salma dell'uomo, trasferita nel reparto di Medicina legale del Secondo Policlinico, è a disposizione dell'autorità giudiziaria.