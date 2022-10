Napoli-Iran, giovedì la protesta dei sindacati davanti alla prefettura

Anche a Napoli Cgil, Cisl e Uil si stringono alle sorelle iraniane che chiedono il rispetto dei loro diritti, all'indomani della morte di Masha Amini e Hadith Najafi e dell'arresto di Alessia Piperno. «Nell'esprimere sostegno e appoggio alle donne e al popolo iraniano - scrivono i sindacati - ribadiamo il nostro impegno per l'affermazione della democrazia, dei diritti civili, sociali, economici e culturali fondamentali. Masha e Hadith sono state uccise dalla polizia religiosa: unico loro torto aver lasciato scoperta una ciocca di capelli».

Cgil, Cisl e Uil saranno giovedì 6 ottobre alle ore 16.30 davanti alla Prefettura in piazza del Plebiscito «per manifestare a sostegno dei diritti delle donne iraniane indossando un drappo nero in segno di lutto e un drappo bianco in segno di rinascita».