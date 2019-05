Napoli città senza regole: l'isola pedonale invasa dalle moto e nessuno controlla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 18 Maggio 2019, 08:00

C'era una volta l'area pedonale di via Guantai Nuovi. Tre file di motorini, due laterali e una centrale impediscono completamente la circolazione dei pedoni. Alcuni inciampano, altri devono improvvisare improbabili gimcane per poter passare oltre. Un enorme parcheggio per moto e motorini di tutte le cilindrate. Se ne contano circa 500. Un numero enorme: cinquecento motorini in cento metri di strada. Tutto ciò non accade in vie secondarie - non perché potesse essere questa una giustificazione a chi non rispetta il codice della strada - ma a centocinquanta metri dalla Questura e a duecento metri da piazza Municipio, sede del Comune di Napoli.