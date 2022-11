Napoli, ispezioni nei ristoranti: due attività sospese, via alle sanzioni

Sequestro di cibo non in regola, sanzioni e attività sospese durante i controlli portati a termine dalla Asl con i carabinieri del Nas di Napoli. In particolare, nella giornata di giovedì scorso, gli operatori hanno ispezionato 17 pizzerie, 4 ristoranti, 2 rosticcerie e un bar nel rione Sanità, in piazza Cavour, in via Costantinopoli e nella zona adiacente in piazza Dante. Disposte 83 prescrizioni, 7 diffide, 2 sequestri amministrativi (per un totale di 60 chili d carne), 6 sanzioni (per un ammontare complessivo di 9.000 euro). È inoltre stata disposta la sospensione dell’attività per un ristorante.

Nella giornata di venerdì sono state invece disposte 21 prescrizioni, 1 diffida, 5 sanzioni (per un ammontare di 8.000 euro), 2 sequestri amministrativi (per un ammontare di 210 chili di carne, yogurt, pesce e cibi surgelati). E per uno dei due ristoranti ispezionati è stata disposta la sospensione.