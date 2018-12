Napoli, istituto Siani chiuso a metà: colpa del tetto colabrodo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Dicembre 2018, 08:00

Istituto Siani nuovamente nella bufera. La causa? Le cattive condizioni degli edifici. Lo scorso anno a dare problemi fu la succursale di Chiaiano, quest'anno, invece, è toccato alla sede centrale dove cinque aule sono chiuse da tempo.Ma il cemento scrostato, le tracce di umidità, le aree transennate, hanno preoccupato gli studenti che il 27 novembre hanno occupato il plesso B della struttura di via Pietravalle. La dirigente scolastica, Rosaria Mancini, è intervenuta trasferendo tutte le attività nel plesso A. Domani l'incontro con i tecnici della Città Metropolitana per decidere se è possibile intervenire d'urgenza o se è necessario fermare le lezioni nell'edificio a rischio. Tuttavia - sottolineano dall'istituto - solo una delle cinque uscite di emergenza, è inagibile. Le vie di fuga, insomma, sarebbero in ogni caso assicurate.