Alou Nimaga, un 20enne ivoriano residente a Montesarchio è stato sorpreso dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli su via Mignogna mentre vendeva hashish a un acquirente. I militari lo hanno bloccato dopo una violenta colluttazione e arrestato per spaccio nonché resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale. Proseguendo gli accertamenti e perquisendo la sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto anche 16 grammi di hashish divisi dosi e 455 euro in contante verosimilmente provento di attività illecita ma anche un bracciale e 2 orologi cartier, 17 rolex e 1 orologio breitling, tutti verosimilmente contraffatti, il cui possesso ha fatto scattare un’ulteriore segnalazione all’a.g. per ricettazione. L’arrestato è ora in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Venerdì 5 Gennaio 2018, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 10:21

