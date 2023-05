Job Day Food 2030: a Napoli giornata di incontro tra aziende e candidati e tavola rotonda con le istituzioni

Sarà un doppio filo, totalmente green, a collegare tutti gli eventi programmati per il “Job Day Food 2030”, la giornata dedicata all’agroalimentare e patrocinata dalla Regione Campania. La speciale giornata dedicata alla filiera è in programma il 23 maggio all'hotel Gold Tower di Napoli.

Organizzata da Time Vision, agenzia per il lavoro e la formazione, la giornata si articolerà in due momenti: dalle 10 alle 13 la tavola rotonda dal tema “I bisogni di oggi e le competenze di domani: le imprese incontrano i candidati e si preparano alla sfida futura”, con l'obiettivo di agevolare un dialogo aperto tra tutti gli attori del territorio per meglio definire i bisogni in termini di formazione e lavoro, in un settore come quello agroalimentare che fa da traino dell'economia non solo regionale. Non mancheranno i saluti istituzionali dell'assessore alle Politiche agricole della Regione Campania, Nicola Caputo, e dell'assessore alla Formazione della Regione Campania, Armida Filippelli, sempre pronti ad aprirsi a un fattivo confronto per il miglioramento dell'intera filiera.

Ma la speciale giornata dedicata all’agroalimentare campano avrà una seconda “anima”: il Job Day che si terrà dalle 9.30 alle 17.30, ossia un vero e proprio incontro tra domanda e offerta di lavoro. I candidati incontreranno le imprese del territorio nel tentativo di superare il fenomeno del mismatching occupazionale. L’intera terrazza Ramè della struttura diventerà, per un giorno, una vera agenzia per il lavoro: decine gli stand in cui i recruiters delle imprese della filiera selezioneranno, incontreranno o semplicemente conosceranno tutti i candidati alle loro offerte di lavoro.

Un’attività di selezione e “matching” che i consulenti Time Vision stanno portando avanti da molte settimane a questa parte, proprio con l’obiettivo di portare alle aziende i candidati migliori e più in linea con le loro richieste.

Il Job Day Food 2030 sarà l'occasione di inaugurare una fase operativa con l'obiettivo di agevolare sempre più proficue sinergie tra pubblico e privato, mondo delle imprese, dell'istruzione e della ricerca, per il miglioramento continuo della filiera agroalimentare.