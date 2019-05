Napoli, rapita dalla mamma e segregata a 10 anni, si salva grazie al wifi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 08:00

«Quando vengono i carabinieri a salvarmi?». In realtà si è salvata da sola la piccola Joelle (nome di fantasia per tutelarne l'identità), che ad appena 10 anni ha dimostrato sangue freddo e una padronanza dei sistemi tecnologici davvero notevoli. Joelle, nata a Modena da genitori ghanesi, nessun permesso di soggiorno, si era trasferita in provincia di Napoli prima di essere portata via, un pomeriggio di quattro mesi fa, dalla madre naturale che voleva sottrarla - contro la sua volontà - ai genitori affidatari italiani. Dall'hinterland napoletano al Land tedesco Renania-Vestfalia. Tenuta nascosta, in pratica segregata, dallo scorso gennaio in una casetta di Oberhausen, tra Dusseldorf e Colonia.