Napoli, Jorit aggredito da consigliere Fdi: «Ma completerò il murales»

Giovedì 11 Ottobre 2018, 11:30

L'episodio è stato filmato e in poche ore è diventato virale in rete. Jorit - lo street artist che dipinge volti sulle facciate dei palazzi e che è impegnato in alcuni progetti didattici e sociali a Napoli - è stato aggredito da un consigliere della quinta municipalità di Fratelli d'Italia, Pietro Lauro, mentre, nel quartiere Arenella, stava realizzando un dipinto con i volti di Ilaria Cucchi e di Sandro Pertini. A diffondere le immagini del fatto è stato «Fanpage».Ricapitoliamo. L'episodio risale a due giorni fa. Siamo in via Menzinger, a due passi dalla centralissima piazza Medaglie d'Oro: ed è qui che Jorit Agoch, autore tra l'altro del notissimo murale che ritrae San Gennaro all'ingresso di Forcella, è impegnato nella realizzazione di un progetto che coinvolge anche le scuole commissionatogli dalla cooperativa «La Locomotiva». Sul posto si materializza Lauro, e il video pubblicato su Youtube è eloquente: «Te ne devi andare da qua, altrimenti abbuschi tu e tutti quanti. Devi sospendere, adesso!», intima il consigliere. L'artista prova a chiedere spiegazioni, e ha appena il tempo di replicare: «Mi stai mettendo le mani addosso?». Immediata la replica di Lauro: «Scemo, ti schiatto la testa!». Dalle immagini del video si nota che all'episodio assistono anche altre persone. Fortunatamente alle minacce non ci sarà alcun seguito. E ieri, sulla sua pagina Facebook, lo stesso Lauro ha pubblicato un post nel quale chiede scusa per l'accaduto.