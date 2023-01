«Abbiamo voluto portare un po' del colore e del clima che c'è in città all'interno del Tribunale, era giusto festeggiare dopo la grande vittoria del Napoli contro la Juventus di venerdì scorso». Il lunedì, primo giorno utile di riapertura del Palazzo di Giustizia, il presidente del Napoli Club Tribunale, l'avvocato Eduardo Cardillo, ha portato con sé una maglietta del Napoli. La maglia azzurra è stata poi fatta indossare alla statua-simbolo che all'interno del Tribunale omaggia gli avvocati. «Diciamolo chiaramente - racconta divertito Cardillo - è un modo per festeggiare, ma anche per prendere un po' in giro i tanti avvocati juventini che esercitano nel foro di Napoli. Ovviamente, quando hanno visto la scena, tanti colleghi non colorati hanno tirato dritto, quasi sono scappati. È stata una scena divertente. Speriamo di ripeterla presto anche per altre vittorie».

APPROFONDIMENTI DeLa all'attacco della Lega Calcio: ora il patron azzurro rischia il deferimento Il Napoli è già nella storia: più punti al giro di boa di Sarri e Maradona Nino D'Angelo, l'ex ragazzo della curva B: «I tifosi veri non c'entrano nulla con la violenza»

Maglietta del Napoli, cappellino e sciarpa la statua che rappresenta gli avvocati ha cominciato quasi per assomigliare al principale artefice di questa cavalcata azzurra: Luciano Spalletti. «Effettivamente - dice Cardillo - a molti di noi, quel cappellino sulla testa della statua ha ricordato il nostro mister quando indossa i cappelli di lana». Così, per tutta la giornata di ieri, la statua spallettiana è diventata meta di pellegrinaggio per tutti i legali partenopei e tifosi azzurri. Attimi di entusiasmo in Tribunale tra cori, sfottò e selfie. «Abbiamo voluto portare - spiega l'avvocato Cardillo - oltre alla maglietta anche una sciarpa rosa per rappresentare anche le tante donne che indossano la toga e tifano Napoli, per par condicio tutti sono stati rappresentati. È giusto festeggiare questo nostro Napoli anche in Tribunale, soprattutto dopo anni che gli sfottò abbiamo dovuto subirli noi dagli avvocati-tifosi delle altre squadre». Tanti i legali che si sono avvicendati. Ad immortalarsi in una delle tante foto scattate nel corso dell'intera giornata, gli avvocati Angelo Manganella, Giuseppe D'Alise, Gennaro Carrano, Giuseppe De Gregorio, Carmine Foreste, Gandolfo Geraci, Domenico Aruta, Stanislao Taglialatela, Mauro Dezio, Luca Mottola, Alberto Tortolano, Fabio Visco.

«Qualche anno fa - racconta l'avvocato Cardillo - scrivemmo una piccola poesia: nun succede, ma si succede, che succede. Questo è solo un piccolo assaggio di cosa potrebbe accadere in ogni posto della città, anche in Tribunale, se la nostra squadra ci darà la gioia che tutti aspettiamo». Tante le iniziative degli avvocati riguardo al calcio, come ad esempio il Te Diegum in omaggio a Maradona di Claudio Botti. «Che poi - chiude con una battuta il presidente del Napoli Club Tribunale - di avvocati, non solo ultimamente, ne ha molto più bisogno la Juventus, sia quelli di diritto sportivo che penale...». Intanto anche in Tribunale si festeggia la manita.