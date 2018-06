Kebab fuorilegge, blitz e denunce a Napoli: «Gravi violazioni igienico-sanitarie»

Lunedì 11 Giugno 2018, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 18:51

Cucinavano e conservavano il Kebab senza rispettare alcuna norma igienico-sanitaria e mettendo a rischio la salute di chi consumava quegli alimenti. La denuncia è scattata durante i controlli della polizia municipale che ha segnalato all’Asl due kebabari nei pressi della stazione Garibaldi, in via Torino. Per entrambi gli esercizi commerciali la situazione rilevata dagli agenti è stata definita «grave» e supportata da un reportage fotografico che ritrae le condizioni allarmanti e di forte degrado sia delle attrezzature delle cucine sia degli stessi cibi.L’operazione della polizia municipale, in campo con un'azione sinergica tra il Reparto Tutela Ambientale, comandato da Enrico Del Gaudio, e l’unità Operativa Vomero, comandata da Gaetano Frattini, è durata l’intero fine settimana e ha riguardato l’igiene ambientale delle attività ma anche il rispetto delle norme amministrative e la verifica della nuova ordinanza della movida, in centro storico, alla ferrovia e al Vomero. La nuova disciplina ha visto aumentare l'estensione delle aree oggetto delle prescrizioni e cosi il numero di strade della città i cui locali devono rispettarne le regole, comprese quelle che riguardano i titolari degli esercizi da asporto obbligati a mantenere costante la pulizia degli spazi antistanti i propri locali, utilizzati dagli avventori per consumare gli alimenti.Le pattuglie durante la giornata di sabato e nella sera e notte di domenica hanno passato al setaccio i quartieri interessati dal nuovo dispositivo, monitorando in particolare anche il comportamento dei gestori dei locali da asporto, Bar, gelaterie, pizzetterie, friggitorie, takeway e fast food. Nelle zone dove la movida era già regolata con la precedente ordinanza la situazione è risultata quasi nella norma, relativamente alla tenuta della pulizia e decoro degli spazi pubblici circostanti, ma nei quartieri dove il dispositivo è nuovo si sono rilevate irregolarità, in particolare nel quartiere San Lorenzo, tra la Ferrovia e piazza Carlo III, corso Garibaldi, i Tribunali e piazza Bellini e dintorni.Numerosi sono stati i verbali elevati per eccesso di occupazione di suolo, in tutte le zone, dal Vomero alla Ferrovia. Il totale delle sanzioni è stato di circa 15mila euro.