Napoli, sgominata la piazza di spaccio del kobret: arrestati due pusher a Scampia

Giovedì 28 Dicembre 2017, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione Quartiere 167 hanno arrestato Fedele Zimbello, 33 anni, di Camposano, e Dmytro Shevtsov, ucraino 31enne residente a Somma Vesuviana, entrambi già noti alle forze dell'ordine.I militari li hanno prima individuati e poi sorpresi e bloccati durante un servizio di osservazione su una piazza di spaccio in via Fratelli Cervi, dove i due stavano cedendo droga a vari acquirenti.Perquisiti, Zimbello e Shevtsov sono stati trovati in possesso di 76 dosi di kobret, una stecca di hashish e una dose di cocaina, nonché di denaro contante per 432,5 euro ritenuto provento di attività illecita.