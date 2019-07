Mercoledì 24 Luglio 2019, 21:20

Ambulanza bloccata e infermieri costretti a raggiungere a piedi i pazienti per soccorrerli. È accaduto oggi pomeriggio in Vico Nocelle, nei Quartieri Spagnoli, dove le stradine sono diventate budelli ancora più stretti a causa delle auto parcheggiate selvaggiamente.È la terza volta che l'azione di un mezzo di soccorso viene impedita dai mezzi che sostano impropriamente nei vicoli a ridosso di via Toledo e mettono a rischio le operazioni di soccorso. Questa volta per accorciare i tempi ed evitare di far attendere i pazienti, lo staff del 118 ha allertato la polizia municipale ma nel frattempo ha proseguito a piedi per le stradine del centro storico.L' infermiera della postazione "del Gesù Nuovo" è arrivata sul luogo dell'intervento a piedi, so correndo un uomo in stato di agitazione psicomotoria. Successivamente all'intervento dei poliziotti municipali, l'ambulanza è riuscita a compiere le manovre per spostarsi su vico Nocelle ma la situazione di grave disagio e rischio causata dai parcheggi abusivi è stata ripetutamente denunciata dall'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate".