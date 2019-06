Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli». Lo ha annunciato Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, nel corso di un incontro a Milano. Si tratta, secondo il manager, di «un'occasione importante per l'Italia». Per quanto riguarda Vodafone, «siamo tra i primi operatori in Europa e lanciare il 5G commerciale». Rispetto alle caratteristiche tecniche, spiega Bisio, la velocità del 5G «a regime sarà moltiplicata per dieci rispetto al 4G», una velocità «mostruosa». Ma è solo di un primo passo per la diffusione dei servizi 5G commerciali di Vodafone in Italia: «Entro il 2021 copriremo cento città». Le reti di nuova generazione, conclude, sono «una tecnologia che serve al Paese, ai cittadini e ai consumatori». Enr-

Mercoledì 5 Giugno 2019, 12:46

