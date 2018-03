Giovedì 1 Marzo 2018, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 17:15

Un 62enne, originario di San Giorgio a Cremano, è stato vittima della pavimentazione stradale resa scivolosa dalla neve sciolta. Tra le decine di pedoni infortunati a causa della presenza di ghiaccio o fanghiglia su marciapiedi e strade, all' anziano è capitato di finire in ospedale per un auto che gli ha schiacciato il piede.L' incidente avvenuto ieri, in tarda mattinata a Barra, si è verificato quando la vettura ha slittato sul pavimento stradale a causa della presenza del ghiaccio sciolto. Uno degli pneumatici dell' auto ha schiacciato il piede del 62enne che è stato assistito all' ospedale Loreto Mare, per una frattura al malleolo guaribile in 30 giorni.