Giovedì 26 Settembre 2019, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore 5,30 di stamattina: è il momento in cui il temporale che si è abbattuto su Napoli e provincia colpisce con maggiore intensità. Tanto da trasformare le strade in un lago.Nelle immagini la disavventura dell'autista del C12 nelle vicinanze di piazza San Pasquale, verso la Riviera di Chiaia, in quella strada dove sono stati appena completati i lavori: la via è un immenso lago in cui il mezzo pubblico non può neppure avventurarsi.