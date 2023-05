Napoli, l'avvocata delle truffe ai clienti Vip: sequestrati 480mila euro

Militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 480mila euro, emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di un avvocato del foro di Napoli e del suo coniuge, la prima indagata per il delitto di truffa continuata ai danni di diverse persone e autoriciclaggio, il secondo per il delitto di riciclaggio.

Le indagini riguardano delle truffe, consumate tra il 2018 e il 2021 ai danni di vittime facenti parte di due distinti nuclei familiari, alle quali l'avvocato avrebbe prospettato l'acquisto di immobili di lusso in zone prestigiose di Napoli (via Toledo, via Chiaia, via Riviera di Chiaia, via Calabritto) e Roccaraso, proponendo compravendite a cifre estremamente convenienti, il tutto prospettando ipotetiche relazioni privilegiate nell'ambito di procedure concorsuali.

A fronte di versamenti effettuati dalle vittime sui rapporti di conto corrente intestati alla professionista, somme destinate al perfezionamento degli acquisti ed allo stato quantificate in 480mila euro, nessuna attività veniva realmente esperita a tale scopo e il capitale investito non risultava restituito agli aventi diritto.

Emergeva inoltre che una parte delle provviste in denaro ricevute dalla professionista, pari a 180mila euro, risultava utilizzata dal coniuge per l'acquisto di un immobile in una nota località balneare del basso Lazio, ragione per la quale agli indagati erano contestati i delitti di autoriciclaggio e riciclaggio.