Napoli, l'ex set de «La Squadra», degrado e senzatetto: «Presto lo sgombero»

Mercoledì 24 Aprile 2019, 15:27

Da set cinematografico a rifugio per i senzatetto. Questo il destino dell’edificio in Via Dietro la Vigna a Piscinola che sino a pochi anni fa, era noto come il “commissariato Sant’Andrea” della serie televisiva La Squadra. Uno stabile abbandonato da anni che nel tempo è stato abitato da famiglie - tre delle quali sono ancora lì - e senza fissa dimora.Questa mattina il sopralluogo effettuato con il Capitano della locale unità operativa della polizia locale Ciro Colimoro, il Vicepresidente della Municipalità Salvatore Passaro ed altri rappresentanti politici, ha avuto lo scopo di constatare lo stato dei luoghi in vista del prossimo sgombero.«La struttura risulta occupata da diverse famiglie» dichiara Passaro, «e versa in precarie condizioni. In molti casi mancano anche le condizioni di sicurezza e gli occupanti continuano ad usufruire delle utenze comunali come acqua e luce. La Municipalità si farà portavoce per l'immediato sgombero dei locali e della ricercare dei soggetti idonei per restituire la struttura alla cittadinanza. In questi anni c’è stata troppa indifferenza e spreco di denaro pubblico, a cui adesso bisogna porre rimedio».