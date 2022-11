Napoli, l'«incubo» delle donne torna libero dopo la condanna

Condannato a nove mesi, con la concessione delle attenuanti generiche, immediato ritorno in libertà. È questo il verdetto dei giudici della quarta sezione penale di Napoli, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di tre aggressioni a tre donne, colpite al viso o alla tempia senza alcun motivo. Donne mai viste prima, aggredite, ferite e traumatizzate (probabilmente a vita), in modo insensato e violento al tempo stesso. Un verdetto decisamente soft per Antonio Serio, ribattezzato mesi fa l’incubo di piazza Matteotti, per essere stato immortalato da una telecamera del posto mentre prendeva a pugni una donna, facendola rovinare sulle scale adiacenti alla piazza. In sintesi, i giudici hanno ritenuto possibile la processabilità dell’imputato (indicandolo come capace di intendere e di volere), accordandogli comunque le attenuanti generiche, sulla scorta delle sue condizioni psichiche ritenute comunque gravi. Sentiva le voci e aggrediva, secondo quanto è emerso in sede di perizia. Difeso dal penalista napoletano Andrea Esposito, l’uomo ha così incassato una condanna che lo rimette praticamente in libertà, dal momento che la pena comminata è stata scontata per intero. Era detenuto agli arresti domiciliari dallo scorso febbraio, era accudito in una comunità di recupero da nove mesi.

Ora torna libero, nella speranza da tutti condivisa che le sue voci interiori non lo spingano ad aggredire ancora, a colpire ancora, a scatenarsi di nuovo contro donne e soggetti indifesi. Tre gli episodi che gli sono stati contestati. Il primo avvenuto in metropolitana, quando ha colpito alla guancia e alla nuca una passeggera, afferrandola poi per un braccio e trascinandola fuori dal vagone (provvidenziale l’intervento di altri passeggeri); poi due aggressioni a due donne nei pressi di piazza Matteotti, anche in questo caso con violenza e senza alcun motivo. In una occasione, il pugno venne immortalato da una telecamera del posto, poi venne pubblicato dal Mattino, favorendo così l’intervento delle forze dell’ordine. Ma non è finita. È stato l’avvocato Esposito, in qualità di difensore di Serio, ha dichiarato di voler procedere ad impugnare la sentenza di condanna in quanto, a suo avviso, l’imputato doveva essere assolto per incapacità di intendere e di volere o quanto meno attendeva la concessione dell’attenuante della seminfermità, «tenuto conto del grave disturbo della personalità border line di cui è affetto l’autore delle aggressioni».