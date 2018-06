Napoli, l'ospedale San Giovanni senza personale: può chiudere il pronto soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 18 Giugno 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 12:34

Grave emergenza, legata alla carenza di personale medico: i nodi del pronto soccorso del San Giovanni Bosco, sguarnito di camici bianchi per garantire il presidio sulle 24 ore, giungono al pettine. Da domani vi sarà l'impossibilità dell'area medica del reparto emergenza e accettazione a garantire i turni sulle 24 ore. La stessa difficoltà riguarda anche il pronto soccorso chirurgico che, a partire da luglio e fino a settembre, profila la stessa situazione. «Considerata l'indisponibilità dei colleghi in servizio presso altre strutture dell'azienda a svolgere orario in servizio in convenzione presso questo ospedale e l'indisponibilità dei medici neoassunti ad afferire a questa struttura, chiediamo la chiusura ad horas del pronto soccorso o in alternativa l'impiego delle risorse mediche assegnate al pronto soccorso dell'Ospedale del mare attualmente non attivo».Sono queste le due e crude conclusioni del verbale di una infuocata riunione sindacale con la direzione sanitaria alla presenza di tutti i primari. Il presidio della Doganella è dunque letteralmente in ginocchio a causa di una precaria organizzazione ma soprattutto di un'acuta penuria di camici bianchi. Carenza precipitata con l'arrivo delle ferie estive e la richiesta contrattuale dei riposi di almeno 15 giorni.LE VIA D'USCITALa situazione è già da alcuni giorni all'attenzione della direzione strategica che è alla ricerca di una via di uscita. Nel frattempo le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro immediato con il manager e gli altri direttori aziendali.Il direttore sanitario di presidio Michele Ferrara (a scavalco anche agli Incurabili) presente alla riunione, è intanto a lavoro anch'egli per trovare la disponibilità di risorse umane da impiegare nel pronto soccorso e da utilizzare nell'ambito delle unità operative dell'area medica. Un settore che segna la prima scadenza, già da domani, quando non vi sarà la garanzia dei turni su 24 ore richiesti in un pronto soccorso plurispecialistico. Ma nessuno si fa illusioni: la gravissima carenza di dirigenti medici è nero su bianco nel verbale del vertice sindacale ma già da un anno all'attenzione del precedente direttore sanitario Luigi De Paola (oggi in aspettativa senza stipendio e alle soglie della pensione). Quest'ultimo già a luglio dello scorso anno lanciò l'allarme sulla impossibilità a tenere in piedi il pronto soccorso senza l'arrivo di rinforzi. «Le organizzazioni sindacali, insieme ai direttori e primari dell'area medica si legge nel verbale della riunione diffidano la direzione sanitaria a trovare soluzioni interne (ossia che gravino sul personale dell'ospedale della Doganella ndr) tenuto conto delle gravi difficoltà già presenti».