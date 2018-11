San Giovanni Bosco, l'ospedale senza pace: le formiche anche in Chirurgia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Novembre 2018, 22:51

Ancora formiche in corsia al San Giovanni Bosco: colpita, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, questa volta è una stanza della Chirurgia generale. Un altro caso di formiche al San Giovanni Bosco. Ma questa volta non ci sono né foto né video. Sulla scorta delle ripetute segnalazioni giunte ai sanitari da alcuni degenti della presenza degli insetti nei bagni, sui comodini e anche vicino ai letti, la stanza è stata chiusa, sanificata e bonificata. Nel pomeriggio di ieri, in base a un nostro sopralluogo, era linda e pinta e in attesa della riapertura. L’igiene dell’ospedale non è in discussione, ma il problema è sempre strutturale.«In verità bisogna ammettere che sono in corso in tutto l’ospedale pulizie e disinfestazioni profonde e straordinarie - avverte un infermiere incontrato sul posto - la direzione sanitaria è impegnata al massimo così come le ditte di pulizia». Intanto resta ancora chiusa la stanza dell’altro reparto, la Medicina, dove nella notte tra il 9 e il 10 dicembre ci fu l’invasione delle formiche che sommersero un’ammalata tracheotomizzata.