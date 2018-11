CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 19 Novembre 2018, 23:01

Stavano sempre a parlare del clima, sembravano conversazioni innocue, magari di gente un po’ fissata, tipiche di chi non sa come ingannare il proprio tempo libero. Poi, a rileggere quelle frasi o magari solo ad ascoltare quelle parole che rimandano al caldo estivo, a qualcuno è scattato un campanello d’allarme. Come un segnale spia. No, non poteva essere una frase come un’altra, quella roba lì era buona e andava trascritta.Tipo: «Ha detto che fa caldo, che stava pariando, che si stava divertendo»; oppure: «Ha trovato un grande caldo; anche oggi fa più caldo del solito, per il resto tutto ok».Parole dette a mezze frasi, captate in ambientale tra mamma e figlia, o al colloquio con un parente detenuto, parole che in un modo e nell’altro sono entrate in misure cautelari e atti processuali depositati in questi giorni nei vari processi sulla camorra di Secondigliano.La suocera e la nuora si confidano e si fanno forza a vicenda, «lì dove fa caldo, di sicuro si sta organizzando...».Espressioni sibilline, piene di doppi sensi. Codici improvvisati, che sono diventati importanti come le convenzioni.Già perché dietro la storia del clima - riflettono ora gli inquirenti - si nasconderebbero parole studiate nei mesi e utilizzate per indicare l’ultimo buen retiro dei latitanti napoletani: Dubai, Emirati Arabi.È qui «che fa caldo», almeno a voler riportare le riflessioni tratte da un interno domestico di Arzano. Ed è grazie a queste riflessioni, che ora la caccia all’uomo di uno dei latitanti dell’area scissionista entra decisamente nel vivo. Parliamo di Raffaele Mauriello, figlio di uno dei boss della prima ora nella guerra sanguinaria ai Di Lauro, attualmente ricercato per un duplice tentato omicidio. In fuga da mesi, ora c’è una convinzione, alla luce di quella frase che è stata pronunciata dal diretto interessato, che rimanda a paesaggi o climi esotici: «Fa caldo, tutto ok, ma fa caldo...». Dubai, Emirati, grattacieli. Un muro di gomma, almeno a giudicare dalle rogatorie firmate in Italia che rimbalzano sistematicamente senza alcun effetto, che restano lettera morta, che diventano materia per giuristi. Come nella storia della cattura di Raffaele Imperiale, quello che custodiva due quadri di Van Gogh ritrovate in una casa nel Napoletano; come per il suo braccio destro, che a Dubai ha atteso che il provvedimento cautelare venisse annullato al Riesame e per chissà quanti altri irreperibili.