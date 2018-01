Sabato 6 Gennaio 2018, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 14:43

Alla sede storica della CGIL di via Torino è toccata la stessa sorta della storica sede del PCI di via dei Fiorentini: messa in vendita per far fronte ai debiti accumulati negli anni. In questi giorni chi è passato per via Torino ha visto l'ingresso pieno di scatoloni pronti per essere portati alla nuova sede in via Roma.«Un senso di tristezza e di malinconia – dice Michele Gravano, mi ha avvolto è ancora non mi abbandona! E non è un sentimento di nostalgia che mi prende, come prenderà tanti militanti e dirigenti che hanno passato nel palazzo di via Torino una vita di lavoro e lotta per difendere diritti, posti di lavoro, migliori condizioni salariali e rispetto dei contratti, solidarietà e inseguire il sogno di un mondo più giusto! Da lì sono passate tante manifestazioni e protagonisti della vita sociale, sindacale e politica di Napoli e nazional! per non indulgere alla nostalgia malinconica mi sono ricordato giovane sindacalista che veniva da Caserta alla sua inaugurazione! Lama, Boni, Scheda insieme a Silvano Ridi, Nando Morra, Antonio Lombardi, Antonio Chegai furono protagonisti di un progetto che trasferiva la sede da Via Fusco a Via Torino per riunire in un sol punto tutte le categorie del mondo del lavoro napoletano e campano e rafforzare così la dimensione confederale! Furono esentati solo i metalmeccanici che allora con la sede unitaria sperimentavano un processo di unità sindacale! Ma con la sede di Via Torino si voleva affermare un presidio di legalità in una area difficile come è tuttora la zona della Ferrovia e dintorni! Legare i lavoratori in un intreccio stretto con il sottoproletariato, i marginali unitamente al rapporto con la borghesia commerciale della ferrovia e del Mercato! La nuova sede dentro ad un progetto rilevante è ad un ruolo strategico nella città! Napoli è' stata sempre nel cuore di Di Vittorio, di Foa e dei dirigenti socialisti! Oggi si lascia questa storia (dopo averla commissariata) e si ritorna al centro a Via Roma! Nella parte di Napoli degli Uffici, del commercio consumistico e del turismo di massa, questa la scelta compiuta dalla Camusso! Senza più progetto, senza un simbolismo strategico, con la mortificazione nel cuore di tanti!».Per molti militanti la cessazione dello storico palazzo si poteva evitare e lo conferma anche Michele Gravano che convinto afferma: «La Cgil di Napoli e regionale ha solo accumulato patrimonio a Napoli e in tutta la Regione! Negli anni è molto prima di me sono stati fatti investimenti e mutui per ristrutturalo è sempre regolarmene pagati, compreso il piano acquisito che era di proprietà dell'Unipol che concorse all'inizio al finanziamento! Certo la crisi e le difficoltà degli ultimi anni hanno creato problemi a tutti a cominciare dalla Cgil nazionale! E in ogni caso nulla di paragonabile ai problemi finanziari accumulati nazionalmente come emersi dal bilancio preventivo è meglio saranno visibili con il bilancio consuntivo! Da quello che so che il risanamento in atto che poteva avvenire anche senza commissariare sta avvenendo con il contributo esclusivo delle strutture napoletane e campane che hanno attivato un fondo che alimentano! Solo marginalmente con il sostegno pubblico! Poi capiremo la caratteristica della vendita e il fitto abbastanza oneroso della nuova sede! Ma questo avverrà dopo!».