Napoli, la Corte dei Conti cita in giudizio i familiari di Ernesto Landi

Domenica 7 Aprile 2019, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 13:03

La Corte dei Conti del Lazio ha citato in giudizio i figli e la moglie dell'ex presidente dell' Ordine Nazionale dei Biologi Ernesto Landi (deceduto il 19 ottobre del 2009 ) per «irregolarità di gestione, appropriazione indebite, malversazione di fondi» relativamente all'assegnazione di incarichi e consulenze nell'Ordine.Oltre ai familiari di Landi, a cui sarebbero affidati gli incarichi, la magistratura contabile ha citato in giudizio anche Ermanno Calcatelli, all'epoca dei fatti segretario di Landi e successivamente presidente dell'Ordine. La data dell'udienza è stata fissata per il prossimo 17 settembre.Secondo la Procura della Corte dei Conti, Landi, che fu, tra l'altro, anche consigliere comunale a Napoli, avrebbe affidato per anni consulenze e incarichi ai figli, alla moglie e pure alla nuora. L'invito a dedurre per questa vicenda risale allo scorso novembre.