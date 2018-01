Napoli, la denuncia dell'albergatore: «I turisti devono fare lo slalom tra scippatori e siringhe di drogati»

Lunedì 8 Gennaio 2018, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 20:03

«È vero, abbiamo registrato il boom di turisti durante le festività, ma sono fioccati anche i commenti negativi per il degrado della zona in cui hanno trascorso le vacanze». È quanto dichiara Salvatore Russo, titolare dell’Hotel Colombo di Napoli, in via Nolana 35. La zona in cui si trova l’albergo, nei pressi di Piazza Garibaldi e Corso Umberto, è difatti da diverso tempo presa d’assalto da scippatori, venditori abusivi e tossicodipendenti.«Proprio di fronte alla nostra struttura è sempre più frequente il mercato abusivo di extracomunitari che prendeno la merce dai rifiuti e la rivendono occupando il suolo pubblico, - prosegue l’albergatore - ma il problema nasce nel momento in cui gli stessi iniziano a litigare con bottiglie di vetro e coltelli, creando il panico tra i turisti. Inoltre ormai è all'ordine del giorno trovare tossicodipendenti che, incuranti del passaggio di persone, si preparano comodamente la propria dose per poi iniettarsela, lasciando siringhe e sangue lungo la strada. Abbiamo segnalato il problema alle autorità a partire dallo scorso marzo, ma a oggi ci sono stati solo interventi sporadici da parte della polizia. La situazione sta peggiorando dal momento in cui la zona di degrado si sta allargando anche verso il corso Garibaldi e Piazza Nolana».