Martedì 21 Agosto 2018, 16:19

Centinaia di bottiglie di vetro, plastica, pacchetti di sigarette vuoti ed acqua putrida a sollevare cattivi odori complice il caldo di Agosto. Si presenta più simile ad una pattumiera la storica fontana monumentale di re Carlo II, meglio nota come fontana di Monteoliveto. L’incuria è tale da destare l’attenzione di turisti a passeggio nell’omonima piazza e dei residenti. Uno stato nel quale il bene monumentale – nonostante l’impegno di alcune associazioni - precipita a cadenza regolare di qualche settimana, e che si acuisce nei periodi dell’anno come questo in cui la città si svuota e ad andare in ferie sono anche i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti.«Dopo cinquecento anni questa fontana è ridotta a un cassonetto della spazzatura. Questa è la settimana più brutta dell’anno perché non c’è manutenzione – racconta un residente del centro storico dopo essersi fermato ad osservare il quadro di degrado restituito dalla omonima piazza – ci sono i turisti che passeggiano per le strade di una città abbandonata a se stessa».Un bene che spesso paga caro il prezzo della movida per la sua vicinanzali ai principali centri nevralgici della vita notturna universitaria e non solo. «Una zona centralissima di Napoli che racchiude tanta architettura per i turisti purtroppo buttata nello scempio più totale – sottolinea un ragazzo – anche per me che sono un giovane a cui piace divertirsi vedere un bene architettonico trattato così è una vera vergogna. Da cittadino napoletano e da ragazzo non credo andrei mai a visitare una zona del genere in un’altra città».