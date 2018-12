CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Dicembre 2018, 11:00

Pensi a via Orazio e subito ti arriva l'immagine del panorama mozzafiato, delle case che affacciano sul Golfo e sul Vesuvio, della serenità di un luogo sempre tranquillo; arrivi a via Orazio e trovi musi lunghi e richieste di protezione, negozianti preoccupati e fabbri che riparano serrande e serrature: da un paio di mesi le notti della strada lussuosa e panoramica sono agitate dai blitz di una gang che assalta i negozi, prende tutto quel che capita e svanisce nel nulla.L'APPELLOVincenzo Calamita sorride sull'uscio di «Dessange», il suo bel negozio di parrucchiere che è stato assaltato qualche settimana prima di Natale. I danni della visita del ladri sono quasi del tutto cancellati, la preoccupazione no: «Nel mio negozio le luci restano accese tutta la notte, fino alle due l'illuminazione è totale, poi restano vive quelle intorno agli specchi: insomma, se entra qualcuno con un cappuccio si nota. Eppure quando sono entrati da me nessuno s'è accorto di nulla. Io chiedo, anche a nome di tutti gli altri commercianti della zona, un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Niente di speciale, solo qualche auto che passa di tanto in tanto, per scoraggiare i malintenzionati». Al suo fianco c'è Andrea Aiello che gestisce anche il bar vicino al coiffeur: «Circa quattro anni fa avvenne una cosa simile. La strada venne presa di mira: qui ci sono pochissimi esercizi commerciali, poco più di una dozzina. Alla fine colpirono tutti. Adesso siamo già a dieci colpi nel giro di due mesi, compresi i blitz alle strade vicine. Da me non sono ancora venuti, spero di non dover correre anch'io una notte per scoprire d'essere stato derubato. Spero anche io che le forze dell'ordine riescano a garantirci maggiore tutela, ne sentiamo il bisogno».