Coronavirus, a Napoli la guerra delle pastiere: scoperto laboratorio abusivo di pasticceria

Un laboratorio abusivo di pasticceria è stato scoperto ieri mattina dalla polizia di Stato a Napoli, in via Lorenzo Giustiniani. Un 32enne è stato denunciato per furto aggravato e invasione di terreni o edifici, mentre i locali sono stati sottoposti a sequestro; inoltre due persone che si trovavano all'esterno del forno abusivo sono state multate per aver violato le misure previste dal Dpcm del 22 marzo.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, con il supporto del personale dell'Asl Napoli 1 Centro e della polizia locale, hanno effettuato una serie di controlli a esercizi commerciali nel Borgo Sant'Antonio Abate: qui i poliziotti hanno scoperto, all'interno di due terranei di un edificio, una persona che stava producendo prodotti alimentari e dolciari. L'esercizio commerciale, inoltre, era privo di autorizzazione sanitaria e comunale ed è stato accertato che l'uomo aveva occupato senza titolo i locali da circa cinque anni e si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, manomettendo il contatore.

