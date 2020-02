Napoli, la libreria «Io ci sto» punto di riciclo dei cellulari esausti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La libreria Io ci sto del Vomero, a Napoli, aderisce alla campagna JGI-ITALIA che partendo dal riciclo dei telefoni cellulari promuove numerose iniziative in Africa con i proventi del riciclo e non solo. La libreria diventa quindi punto di raccolta per il riciclo dei cellulari esausti aiutando a conservare l’habitat degli scimpanzé, a promuovere l’istruzione in Africa e a smaltire correttamente in Italia i vecchi cellulari.Il piccolo e semplice gesto di riciclare un telefono cellulare usato sottintende al grande gesto di tutela e conservazione di alcuni habitat critici nel bacino del fiume Congo e di altri importanti habitat del pianeta.