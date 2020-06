Napoli, la lite amorosa finisce a coltellate: 5 ricoverati, uno rischia la vita

LEGGI ANCHE

I carabinieri della stazione di Acerra hanno arrestato perDe Filippo Pasquale, 46enne. I fatti sono avvenuti questa notte presso la clinica villa dei fiori diL’arrestato, in compagnia del padreha affrontato e poi aggredito con vari fendentiPasquale Crimaldi è stato trasportato, in, per ferite da taglio al torace, presso l’ospedale Cardarelli didove tutt’ora si trova in prognosi riservata e insono in osservazione con ferite da taglio ma non sono in pericolo di vita.I 5 si sono trovati fortuitamente nella stessa clinica: poco prima avevano litigato in strada. Il motivo della lite è una pregressa relazione sentimentale tra Pasquale Crimaldi e la moglie dell’arrestato. L’uomo sarà tradotto in carcere. I carabinieri sono alla ricerca del coltello utilizzato per il crimine.