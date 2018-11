Napoli, la mamma della ballerina: «Mia figlia straziata con l’auto, è stato un omicidio volontario»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 28 Novembre 2018, 23:48 - Ultimo aggiornamento: 28-11-2018 23:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi sento impotente, colpevole nei riguardi di mia figlia perché non sono riuscita a farle avere giustizia. Quella sentenza è vergognosa. Una persona che ruba un motorino finisce in galera e con una pena più di alta di quella che ha avuto l’ex fidanzato di Alessandra». È distrutta dal dolore Olimpia Cacace, la madre di Alessandra Madonna, la 24 enne travolta e uccisa dall’auto di Giuseppe Varriale la notte tra il 7 e l’8 settembre del 2017. L’ex fidanzato di Alessandra è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Il reato, in pratica, è stato derubricato dai giudici del tribunale Napoli nord: da omicidio volontario a omicidio stradale.«Rabbia, tanta rabbia e delusione. È come se avessero ucciso mia figlia per la seconda volta. Siamo sconvolti, sotto choc, ma non ci arrenderemo. Ho già parlato con i miei legali, gli avvocati Caserta e Gentile. Andremo in appello e anche in Cassazione. Sono convinta che la pubblica accusa impugnerà la sentenza, da tutti ritenuti ingiusta».«Non ho dubbi: l’ex fidanzato di mia figlia ha agito con dolo, consapevole di ciò che stava facendo. Anche la dinamica dell’incidente, al di là di quello che sostengono i suoi avvocati, è chiarissima. Come si fa a parlare di omicidio stradale? È successo in un parco, in uno spazio ristretto. Poche decine di metri in tutto. Giuseppe ha investito Alessandra, forse in retromarcia. L’impatto è stato tremendo. La mia povera Alessandra aveva il cranio spappolato, costole fratturate e lesioni allo sterno. La persona che ha ucciso mia figlia guidava un’auto di grossa cilindrata, una Range Rover: su quella macchina ci sono sistemi per segnalare la presenza dei pedoni, come ha fatto a non fermarsi in tempo?».«Non dormo da due giorni. Mi tiene compagnia un’amica, che non mi lascia mai sola. Da quando è morta Alessandra prendo psicofarmaci e seguo un percorso di terapia psicologica. Non è facile: perdere una figlia, e in circostanze così drammatiche, ti fa entrare in una realtà completamente diversa. Non si vive più, si sopravvive. Però non ho intenzione di mollare. Credo ancora nella giustizia terrena, ma soprattutto in quella divina. Niente riporterà in vita mia figlia, ma sono convinta che, presto o tardi, arriverà il giorno in cui Giuseppe Varriale sconterà la pena che merita».«C’era profonda sintonia tra noi. Mia figlia era una ragazza piena di vita, pronta a regalare un sorriso a chiunque. Era speciale, generosa con il prossimo, impegnata nel volontariato. Si dava da fare per i bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica di un ospedale. Tutti la adoravano. Ricordo quando andavo a scuola e i professori, prima di riferirmi sul suo rendimento scolastico, si complimentavano per quanto fosse educata. A mia figlia da piccola raccontavo le favole e insieme guardavamo i cartoni della Disney. Per lei, purtroppo, non c’è stato un lieto fine».