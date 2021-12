«Napoli, la messa di Natale sia celebrata anche in latino»

Niente messa di Natale celebrata in latino per i fedeli della chiesa di San Ferdinando di Palazzo, a Napoli, un rito portato avanti da oltre 20 anni. Difatti lo stop scatena le polemiche di un gruppo cattolico con alcuni esponenti di antiche famiglie napoletane, docenti universitari, studenti e imprenditori che già nei giorni scorsi avevano indirizzato una lettera all'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia. Ora i fedeli sono pronti a rivolgersi a Papa Francesco chiedendo - a norma del Motu proprio «Traditionis Custodes» - il diritto a continuare a partecipare al rito in latino e quindi la ripresa delle celebrazioni sospese per la pandemia di Covid-19.

