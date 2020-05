Napoli, l'appello dalla municipalità Vomero: «Riaprire la pista del Collana»

Riaprire il Collana ai runners. Lo chiede la commissione sport della municipalità del Vomero-Arenella che si riunirà venerdì con all'ordine del giorno proprio la messa a disposizione dei napoletani della storica pista di proprietà della Regione e oggi affidata in concessione. Nel documento di convocazione la Commissione ricorda come «La cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid19 ha riproposto il tema della carenza di spazi per la pratica di attività sportive. In particolare, le polemiche sopravvenute rispetto alla possibilità di praticare la corsa hanno posto il tema all’attenzione della opinione pubblica. Al fine di dare la possibilità di praticare, in sicurezza, nel rispetto delle nome predisposte

dai DPCM per il contenimento dell'emergenza Covid, la corsa la Municipalità 5 richiede, al Governatore della Regione Campania, nonché al Sindaco di Napoli, di consentire l'accesso, regolamentato, in sicurezza alla ristrutturata pista di atletica dello stadio Collana». Attenzione anche alle fasce disagiate. «Si richiede altresì, che tale accesso, da parte del concessionario dello stadio, sia consentito gratuitamente a tutti coloro che hanno diritto in questo periodo di emergenza, ai benefici economici e sostegno del reddito. La Municipalità 5 ritiene altresì di reperire ulteriori spazi per i quali proporre, sempre nel rispetto delle norme sopraddette , la pratica sportiva individuale, con distanziamento sociale».