CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 11 Maggio 2018, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgomberiamo subito il campo da ogni dubbio: l'esibizione di Liberato è stata un trionfo d'emozione per migliaia di ragazzi. L'appuntamento del nove maggio sarà ricordato con entusiasmo da chi è stato sul lungomare «di» Liberato perché il cantante senza volto ha conquistato il cuore di tutti. Insomma, qui non si parla dell'artista che è bravo e nemmeno dei suoi fan che sono appassionati e gioiosi. Qui parliamo di organizzazione, di quella macchina che ruota attorno a un evento del genere, che dovrebbe essere perfetta. E non è questione di luci o audio perché anche quelli sono stati all'altezza: ci riferiamo alla gestione della giornata, dell'afflusso e del deflusso, della tutela delle persone, della necessità di consentire a tutti di tornare a casa dopo la notte del divertimento.Ecco, se Liberato e il suo popolo sono stati uno spettacolo, la macchina che avrebbe dovuto garantire la serenità di questo spettacolo s'è inceppata in diversi ingranaggi. Partiamo dal finale, dall'immagine che vedete in cima a questa pagina: il concerto è terminato un'ora prima, le 22 sono passate da poco, migliaia di ragazzi hanno previsto di tornare a casa con la metropolitana e si sono riversati nella stazione di piazza Amedeo. È successo che all'arrivo del treno è scattato un assalto al vagone, chi era nelle retrovie ha visto gli spazi riempirsi e ha pensato che non avrebbe avuto altre possibilità di tornare a casa. Così tutti sono rimasti accalcati alle porte del treno, finché non è arrivata la polizia a riportare ordine allontanando dal convoglio tantissimi ragazzi. Così, mentre quel treno, finalmente, partiva, centinaia) di adolescenti si sono ritrovati all'improvviso a piedi, senza mezzo per tornare a casa, attaccati allo smartphone «papà vieni a prendermi, ti prego».Quest'immagine è la rappresentazione della mancanza di organizzazione: perché non è stato previsto quell'assalto al vagone? Perché non si è pensato di rinforzare i viaggi come si fa, ad esempio, quando ci sono le partite di calcio?Il problema è tutto legato agli incontri che si sono succeduti nelle settimane precedenti il concerto. Dopo l'ottenimento dei permessi per la diffusione sonora e per l'occupazione di suolo del palco, sono partite le riunioni con tutte le strutture coinvolte nella serata, il Comune, la questura, i vigili del Fuoco, la polizia municipale. Di primo acchito l'afflusso dei fan alla Rotonda Diaz venne stimato al massimo in tremila persone. Sarebbe stata una serata tranquilla, insomma, senza grandi traumi per la circolazione e senza grosso investimento di personale di controllo, sicurezza e soccorso. In un secondo incontro, dopo aver valutato l'impatto che la manifestazione aveva avuto sull'opinione pubblica, si passò a una nuova ipotesi: gli spettatori per il concerto gratuito di Rotonda Diaz, forse sarebbero stati cinquemila. Nell'ultimo vertice prima del grande evento il nuovo, e definitivo numero: «Ad applaudire Liberato arriveranno poco meno di diecimila spettatori», si è deciso.Man mano che il numero cresceva, venivano adeguati i servizi da offrire e il personale da mettere in campo. Poi è arrivato il nove di maggio e le previsioni si sono rivelate totalmente sbagliate: alla Rotonda Diaz si sono presentate 20mila persone.I servizi di controllo dell'area sono partiti di buon mattino da parte della polizia municipale: viale Dohrn è stato tenuto ibero dalle auto, ai venditori è stato ricordato il divieto di vendere bibite in verto. Però i vigili hanno capito subito che la gente sarebbe stata più del previsto, le trenta unità già utilizzate sono state aumentate: quaranta agenti della municipale in servizio, dal mattino fino alle undici di sera.